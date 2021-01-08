Bakan Karaismailoğlu: Uzay Vatan'da giderek artan bir iddiayla yolumuza devam edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın uzaya gönderilmek üzere fırlatılmasına ilişkin "Bu adım, daha büyük merhalelerin müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki Uzay Vatan'da giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının öncülüğünde düzenlenen Uydu Teknolojileri Haftası Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı, "Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu" başlıklı özel oturumda konuşan Karaismailoğlu, gözlem veya haberleşme uydularının ötesinde geleceğin uzayda olduğu gerçeğine odaklanarak uydu teknolojilerine yapılan yatırımları her geçen gün artırdıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ne mutlu ki bu medeniyeti, sarsılmaz bir ekonomik güç ve yerden göğe yükselen bir teknolojik hakimiyetle taçlandırıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'nın uzaya gönderilmek üzere fırlatıldığını anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız heyecan ve coşku kelimelere sığmayacak kadar büyüktür. Ancak bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki Uzay Vatan'da ve Siber Vatan'da giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz. Yıllarca hayal dahi edilemeyen projeleri bir bir hayata geçirerek, bu ülkenin pırıl pırıl çocuklarına, hayallere sınır konulamayacağını gösteriyoruz."

"Türksat 5A yayıncılık hizmetlerinde yeni bir çağ açacak"

Türksat 5A'nın Türkiye'de yayıncılık hizmetlerinde yeni bir çağ açmasının yanı sıra hizmet ihracatı açısından da ülkeye güç kazandırdığının altını çizen Karaismailoğlu, 31'inci derece doğu yörüngesinde yerini alacak olan uydunun hizmete girmesiyle doğu ve batıya ek olarak, Orta Doğu ve Afrika'nın da kapsama alanına ekleneceğini dile getirdi.

Karaismailoğlu, yeni haberleşme uydusuyla televizyon yayıncılığında ilave kapasiteler kazanılacağını belirterek, Türksat 5A'nın yeni Ku Bandı'nı kullanan öncü ülkelerden biri olma ve elektrikli itki sistemiyle uyduya daha fazla haberleşme sistemi yükleme imkanları sağladığına işaret etti.

30 yıl süreyle uzayda hizmet verecek olan Türksat 5A'nın manevra ve hizmet ömrünün diğer uydulara kıyasla çok daha uzun olacağını anlatan Karaismailoğlu, 12 kW güce sahip olacak uydunun ağırlığının 3 bin 500 kilogram olduğunu bildirdi.

"Yerli ve milli uydumuz 6A'nın da Uzay Vatan'da yerini alacağı günler yakındır"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin uydu ve uzay çalışmalarının bundan böyle de hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "5A'nın ardından uzaya göndereceğimiz Türksat 5B uydumuzun da test aşamaları devam etmektedir. 42 derece doğu yörüngesine uğurlayacağımız Türksat 5B ile ülkemizin Ka-Bant kapasitesini artıracağız." dedi.

Türksat 5A ve 5B'nin hizmete girmesiyle Türkiye'nin frekans hakları korunurken, gelecek yeni nesil haberleşme uyduları için yeni frekans hakları elde edileceğini dile getiren Karaismailoğlu, "Çok yakında bir başka müjdemiz daha olacak. Yerli ve milli uydumuz 6A'nın da Uzay Vatan'da yerini alacağı günler yakındır." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, Türksat 6A'nın üretimi, mühendislik ve uçuş modelinin entegrasyon faaliyetlerinin eş zamanlı devam ettiğini kaydederek, "Türkiye'de son 18 yılda hızlanan uzay ve haberleşme çalışmaları sayesinde Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümünde, kendi uydusunu kendisi yapabilen dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız." diye konuştu.

2021'i Ulaştırma ve Altyapıda Dijitalleşme Yılı ilan ettik"

Uydu Teknolojileri Haftası'nı, bu yıl Türksat 5A'nın uzay yolculuğuyla Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdiklerinin altını çizen Karaismailoğlu, "Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi" kapsamında, dijitalleşme, mobilite ve lojistik kavramları çerçevesinde ülkeye katma değer sağlayacak yaklaşımları ortaya koyduklarını söyledi.

Karaismailoğlu, bu bağlamda yük, insan ve veri ulaştırma alanında mükemmel bir altyapı kurmak hedefiyle çalışan Bakanlığın 2021'i "Ulaştırma ve Altyapıda Dijitalleşme Yılı" ilan ettiğini ifade etti.

"Akıllı otoyollarımız, yerli ve milli olanaklarla ürettiğimiz otomasyon sistemlerimiz, yazılımlarımız, haberleşmede geldiğimiz çağdaş altyapımız ile ulaşımın tüm modlarında dijitalleşmeyi çalışmalarımızın, projelerimizin temeline entegre ediyoruz." diyen Karaismailoğlu, Türkiye'nin uydu, uzay ve haberleşme süreçlerine destek veren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarını kutladı.