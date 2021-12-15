Bakan Karaismailoğlu yarın Kayseri'de yeni tramvay hattının ilk ray kaynağını yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Kayseri Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyacılar Sitesi Tramvay Hattı'nın ilk ray kaynağı törenine katılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, projeye ilişkin bilgi verildi.

Bakan Karaismailoğlu'nun yarın ilk ray kaynağını gerçekleştireceği Kayseri Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyacılar Sitesi Tramvay Hattı'nın kentte raylı sistemle ulaşımı geliştirmek için inşa edildiği belirtilen açıklamada, hattın 7 kilometre uzunluğa sahip olduğu ve projenin 11 duraktan oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, mevcut tramvay hatlarıyla entegre olacak projeyle Kayseri'de raylı sistem uzunluğunun 41 kilometreye çıkacağı, 55 olan istasyon sayısının da 66'ya yükseleceği bildirildi.

Proje kapsamında temin edilecek 5 yeni tramvay aracıyla 69 olan raylı sistem aracı sayısının 74'e çıkacağı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Kayserililer, bu yeni hatla birlikte kesintisiz raylı sistem yoluyla Kayseri Şehir Hastanesi'ne, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne, Mobilyacılar Sitesi'ne ulaşacak. Ayrıca Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ne giden öğrenciler ve akademisyenler için de önemli bir ulaşım imkanı sağlanacak. Böylece Kayserililerin sağlık, eğitim, üretim alanlarına konforlu, dakik ve sürdürülebilir modern ulaşım sistemiyle erişimi sağlanmış olacak."

Kazı işi yüzde 86 seviyesine ulaştı

Açıklamada, proje kapsamında 7 gün 24 saat esasıyla çalışıldığına işaret edilerek, "173 bin 217 metreküp kazı işinin 148 bin 897 metreküpü tamamlanarak yüzde 86 seviyesine, 27 bin 523 metreküp beton imalatının 21 bin 257 metreküpü tamamlanarak yüzde 78 seviyesine, 13 kilometre ray montaj işinin 10 kilometresi tamamlanarak yüzde 75 seviyesine getirildi. 175 katener direğinden 112'sinin montajı tamamlanarak yüzde 64 seviyesine, 798 adet alt geçit kazık imalatının 407'si tamamlanarak yüzde 51 seviyesine, hat inşaat işleri genel ilerlemesi ise yüzde 44 seviyesine ulaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kayseri Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyacılar Sitesi Tramvay Hattı'nın sözleşme tarihinden önce bitirilmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projenin en konforlu ve ergonomik hizmeti sunması için gerekli teknik çalışmalar yapılarak işe başlandı. Kayseri'nin dokusuna uygun modern ve estetik istasyon tasarımları yapılıyor. Yapım çalışmaları sırasında Kayserililere rahatsızlık vermemek için şehir şantiyeciliğinin iyi örneklerinden biri ortaya konulmaya gayret ediliyor. Proje kapsamında sadece tramvay hattı yapmayıp, Kayseri'mize 5 yeni tramvay aracı da temin edilecek. Bisiklet ve scooter bağlama alanları kurgulanıyor. Hattın mevcut tramvay sistemine bağlantı noktası olan Anafartalar İstasyonu'nda ray kaynağı işlerini başlatarak önemli bir kilometre taşı daha geride bırakılmış olacak. Birkaç ay içinde inşaat işleri tamamlanarak elektromekanik işlere hız verilecek."

İşletme, kaza maliyeti ve zamandan tasarruf sağlanacak

Tramvay hattının işletmeye açılmasıyla 2022-2047 yıllarında 28,2 milyon lira kara yolu işletme tasarrufu, 9,8 milyon lira kaza maliyetlerinden tasarruf, 577 milyon lira zaman tasarrufu, 719 milyon lira çevresel katkı olmak üzere yaklaşık 1,5 milyar lira fayda sağlanmasının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Karaismailoğlu'nun, restore edilen Tekgöz, Höbektaş ve Kapuzbaşı tarihi köprülerinin açılışlarını da gerçekleştireceği ifade edildi.