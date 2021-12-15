  • BIST 2.174,34
  • Altın 828.34548
  • Dolar 14.6824
  • Euro 16.5529
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 8 °C
»

Bakan Karaismailoğlu yarın Kayseri'de yeni tramvay hattının ilk ray kaynağını yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Kayseri Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyacılar Sitesi Tramvay Hattı'nın ilk ray kaynağı törenine katılacak.
Bakan Karaismailoğlu yarın Kayseri'de yeni tramvay hattının ilk ray kaynağını yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, projeye ilişkin bilgi verildi.

Bakan Karaismailoğlu'nun yarın ilk ray kaynağını gerçekleştireceği Kayseri Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyacılar Sitesi Tramvay Hattı'nın kentte raylı sistemle ulaşımı geliştirmek için inşa edildiği belirtilen açıklamada, hattın 7 kilometre uzunluğa sahip olduğu ve projenin 11 duraktan oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, mevcut tramvay hatlarıyla entegre olacak projeyle Kayseri'de raylı sistem uzunluğunun 41 kilometreye çıkacağı, 55 olan istasyon sayısının da 66'ya yükseleceği bildirildi.

Proje kapsamında temin edilecek 5 yeni tramvay aracıyla 69 olan raylı sistem aracı sayısının 74'e çıkacağı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Kayserililer, bu yeni hatla birlikte kesintisiz raylı sistem yoluyla Kayseri Şehir Hastanesi'ne, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne, Mobilyacılar Sitesi'ne ulaşacak. Ayrıca Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ne giden öğrenciler ve akademisyenler için de önemli bir ulaşım imkanı sağlanacak. Böylece Kayserililerin sağlık, eğitim, üretim alanlarına konforlu, dakik ve sürdürülebilir modern ulaşım sistemiyle erişimi sağlanmış olacak."

Kazı işi yüzde 86 seviyesine ulaştı
Açıklamada, proje kapsamında 7 gün 24 saat esasıyla çalışıldığına işaret edilerek, "173 bin 217 metreküp kazı işinin 148 bin 897 metreküpü tamamlanarak yüzde 86 seviyesine, 27 bin 523 metreküp beton imalatının 21 bin 257 metreküpü tamamlanarak yüzde 78 seviyesine, 13 kilometre ray montaj işinin 10 kilometresi tamamlanarak yüzde 75 seviyesine getirildi. 175 katener direğinden 112'sinin montajı tamamlanarak yüzde 64 seviyesine, 798 adet alt geçit kazık imalatının 407'si tamamlanarak yüzde 51 seviyesine, hat inşaat işleri genel ilerlemesi ise yüzde 44 seviyesine ulaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kayseri Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyacılar Sitesi Tramvay Hattı'nın sözleşme tarihinden önce bitirilmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projenin en konforlu ve ergonomik hizmeti sunması için gerekli teknik çalışmalar yapılarak işe başlandı. Kayseri'nin dokusuna uygun modern ve estetik istasyon tasarımları yapılıyor. Yapım çalışmaları sırasında Kayserililere rahatsızlık vermemek için şehir şantiyeciliğinin iyi örneklerinden biri ortaya konulmaya gayret ediliyor. Proje kapsamında sadece tramvay hattı yapmayıp, Kayseri'mize 5 yeni tramvay aracı da temin edilecek. Bisiklet ve scooter bağlama alanları kurgulanıyor. Hattın mevcut tramvay sistemine bağlantı noktası olan Anafartalar İstasyonu'nda ray kaynağı işlerini başlatarak önemli bir kilometre taşı daha geride bırakılmış olacak. Birkaç ay içinde inşaat işleri tamamlanarak elektromekanik işlere hız verilecek."

İşletme, kaza maliyeti ve zamandan tasarruf sağlanacak
Tramvay hattının işletmeye açılmasıyla 2022-2047 yıllarında 28,2 milyon lira kara yolu işletme tasarrufu, 9,8 milyon lira kaza maliyetlerinden tasarruf, 577 milyon lira zaman tasarrufu, 719 milyon lira çevresel katkı olmak üzere yaklaşık 1,5 milyar lira fayda sağlanmasının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Karaismailoğlu'nun, restore edilen Tekgöz, Höbektaş ve Kapuzbaşı tarihi köprülerinin açılışlarını da gerçekleştireceği ifade edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İkinci el otomobilde büyük oyun15 Aralık 2021 Çarşamba 10:03
  • Piyasalar Fed'in faiz kararını bekliyor15 Aralık 2021 Çarşamba 09:58
  • Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor15 Aralık 2021 Çarşamba 09:44
  • Dolar kurunda son durum! Tüm gözler Fed'de15 Aralık 2021 Çarşamba 09:33
  • Makine ihracatı 11 ayda 21 milyar dolar oldu14 Aralık 2021 Salı 14:53
  • Türkiye'nin doğal gaz depolama ve LNG tesisleri kış için teyakkuzda14 Aralık 2021 Salı 14:16
  • Yabancıya konut satışından çifte rekor geldi14 Aralık 2021 Salı 13:43
  • Büyük köprü projelerini elektrik panosuyla donattı, ihracata kapı araladı14 Aralık 2021 Salı 12:36
  • Türkiye, 50 ülkeye deri giyim eşyası satıyor14 Aralık 2021 Salı 12:27
  • Çip endüstrisine 'bağımsızlık' ve 'rekabet' için rekor yatırımlar geliyor14 Aralık 2021 Salı 11:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti