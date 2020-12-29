Bakan Karaismailoğlu: Yeni eylem planımızla siber tehditlerin etkileri daha da azalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Yeni eylem planımızla bugüne kadar elde edilen kazanımlar daha ileriye taşınacak ve siber tehditlerin etkileri daha da azalacak." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023) ile siber güvenlik alanında 2023 yılı hedeflerine ulaşacağını belirterek, "Yeni eylem planımızla bugüne kadar elde edilen kazanımlar daha ileriye taşınacak ve siber tehditlerin etkileri daha da azalacak." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekonominin gelişmesi, toplumsal yaşamın korunması ve milli güvenliğin desteklenmesi için Türkiye'yi siber güvenlikte uluslararası bir marka haline getirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu bilinciyle, kritik altyapılar başta olmak üzere, ülkenin siber uzaydaki varlıklarının tehditlerden korunmasına ve siber olayların muhtemel etkilerini azaltmaya yönelik çalışmaları ilgili tüm paydaşlarla koordineli olarak sürdürdüklerini belirtti.

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nda stratejik amaçlara ilişkin 40 eylem ve 75 uygulama adımının yer aldığını bildiren Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde siber güvenlik yaklaşımında temel alınan ilkeler ve ulusal hedeflerimizin yanı sıra bu hedeflere ulaşılması için odak alanları olma özelliği taşıyan 8 stratejik amaç içermektedir. Kritik altyapılarımızın siber güvenliğinin 7/24 korunması, ulusal seviyede siber güvenlik alanında en son teknolojik imkanlara sahip olunması, operasyonel ihtiyaçlar çerçevesinde yerli ve milli teknolojik imkanların geliştirilmesi, siber olaylara müdahalenin olay öncesi, esnası ve sonrasını kapsayan bir bütün olmasından hareketle proaktif siber savunma anlayışının geliştirilmeye devam edilmesi, siber olaylara müdahale ekiplerinin yetkinliklerinin artırılması, kurum ve kuruluşlar arası veri paylaşımının güvenli biçimde sağlanması ve teknolojinin vazgeçilmezliği ve giderek artan gelişim hızı, siber güvenliğe ilişkin faaliyetlerin de süreklilik içinde yürütülmesi gerekmektedir."

"Yerli ve milli uygulamalarla 3 yılda 325 bin siber saldırı engellendi"

Bakan Karaismailoğlu, siber güvenlik alanında yerli ve milli yazılımların geliştirilmesinin vazgeçilmez olduğuna işaret ederek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülke genelinde siber güvenlik anlayışını geliştirmek ve siber tehditleri önlemek amacıyla tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KASIRGA, AVCI ve AZAD uygulamalarıyla son 3 yılda Türkiye'yi hedef alan 325 bin siber saldırı engellendi." ifadesini kullandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca geliştirilen AVCI uygulamasıyla zararlı yazılım bulaşmış sistemlerin ve komuta kontrol merkezlerinin tespit edildiğini, AZAD uygulamasıyla da yapay zeka teknolojisi kullanılarak köle bilgisayarları bulduklarını belirten Karaismailoğlu, internete açık kaynaklara ilişkin izleme faaliyetlerini de KASIRGA projesiyle gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, yapılan bu çalışmalar neticesinde Türkiye'nin siber güvenlik alanında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini aldığını vurgulayarak, "Hatta Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Global Siber Güvenlik Endeksi'nin 2019'da yayımlanan raporuna göre ülkemiz bir önceki yıla göre 23 sıra birden yükselerek, bu alanda dünyada en güvenli 20 ülkeden biri oldu. Avrupa'da da 11'inci sırada yer aldı." bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı ile Türkiye'nin siber güvenlik alanında uluslararası seviyede en üst sıralarda yer almasını hedefliyoruz. Yeni eylem planımızla bugüne kadar elde edilen kazanımlar daha ileriye taşınacak ve siber tehditlerin etkileri daha da azalacak. Ulusal kabiliyetlerimiz gelişecek ve güvenli bir ulusal siber ortam oluşacak. Tüm bunlar ülkemizi siber güvenlik alanında uluslararası seviyede daha da üst sıralara taşıyacak."