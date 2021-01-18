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Bakan Karaismailoğlu: Yolları açık tutmak için özveriyle çalışan bir ekibimiz var

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye genelinde hava, demir ve karayollarında hiçbir sıkıntı yaşanmadığını açıkladı.
Bakan Karaismailoğlu: Yolları açık tutmak için özveriyle çalışan bir ekibimiz var

İstanbul’daki programının ardından Ankara’ya geçerken TEM Otoyolu geçişinde bulunan Bolu Dağı Tünel Kontrol Merkezi’ne uğrayan Bakan Adil Karaismailoğlu, karla mücadele çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Binanın girişinde yer alan TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinin maketini inceleyen Bakan Karaismailoğlu, Karayolları yetkilileri ile yaklaşık yarım saat süren toplantı yaptı. Toplantının ardından yol güzergahının 90 kamerayla izlendiği kamera kontrol odasında açıklamada bulanan Bakan Karaismailoğlu, kara, deniz ve hava yollarını açık tutmak için bütün ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu açıklayarak, "Cumartesi gününden itibaren ülkemizde yoğun bir kar yağışı var. Birkaç yıldır arzu ettiğimiz bir kar geldi. Edirne’den Hakkari’ye kadar her yerde kar yağışı var. Bizlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kara, deniz ve hava yollarını açık tutmak bütün bir ekip olarak canla başla çalışıyoruz. Burada en büyük iş karayolu personelimize düşüyor. 12 bin personel 13 bin araçla ülkenin her yerinde yolları güvenli şekilde açık tutmak için canla başla özveriyle çalışan bir ekibimiz var. Hepsine selamlar gönderiyorum“ diye konuştu.

'68 BİN KİLOMETRELİK YOLLARIMIZ ANLIK OLARAK İZLENİYOR'

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin her tarafındaki 68 bin kilometrelik yolların anlık olarak izlendiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bizim karayollarında özellikle Türkiye genelinde 400 tane merkezimiz var. Anlık olarak Türkiye’nin her tarafındaki 68 bin kilometrelik yollarımız anlık olarak izlenmekte. Ve buradaki duruma göre müdahale edilmektedir. Düzce kesiminde yaşanan zincirleme trafik kazası nedeniyle sıkıntılar yaşadık. Burada tamamen kışa uygun olmayan lastiklerle hareket eden TIR'ların yarattığı kaza nedeniyle oldu. Bunun dışında ülke genelinde ciddi bir durum yok. İş kontrol altında. Bütün ekiplerimiz solüsyonlar ve tuzlarıyla sahada teyakkuz halindeler. Her an olabilecek bir sıkıntıya karşı mücadele ediyorlar. 56 havalimanımızda da yoğun bir çalışma var. Orada da bütün pistlerimizi açık tutup ulaşımı sağlıyoruz. Demiryollarında da bütün tedbirlerimizi aldık."

'SÜRÜCÜLERE, KAR LASTİĞİ VE ZİNCİR UYARISI'

Yola çıkacak vatandaşlara kar lastiği ve zincir uyarısında bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşlardan kar ve tipinin yoğun olduğu saatlerde çok zaruri olmadan yola çıkmamalarını, yola çıkmaları gerekiyorsa da özellikle kış lastiği olmadan yola çıkmamalarını ve zincir bulundurmalarını istiyorum. Bu hem kendi can güvenlikleri hem de çalışanlarımızın can güvenliği için çok önemli. Şu an hava, demir ve kara yollarında hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlarımız teyakkuz halinde" diye konuştu.

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