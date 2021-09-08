  • BIST 1.449,320
  • Altın 487,84
  • Dolar 8,4300
  • Euro 9,9450
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
»

Bakan Karaismailoğlu'dan metro simgesi açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul'da metro simgesi tartışmasına ilişkin ''Bu metroları kimin yaptığının bilinmesi ve emek hırsızlığı yapılmaması lazım'' dedi.
Bakan Karaismailoğlu'dan metro simgesi açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da metro simgesinin ‘U’ olarak değiştiğini açıklamıştı. Bakan Karaismailoğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo’nun ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandı. İstanbul’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşaatı tamamlanan metro duraklarında “U harfli” tabela kullanılmasına yönelik, Ulaştırma’nın ‘U’su. İsteyen underground anlasın, ister UBA anlasın. Biz Ulaştırma Bakanlığı olarak yaptığımız metroların ismini ‘U’ yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yaptığı metrolarda da aynı uygulamaya geçilip geçilmeyeceğinin sorulması üzerine, “Herkesin yaptığı kendine, onlara biz karışamayız ki” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, “kafa karışıklığı olmaz mı yabancı birisi için?” sorusu üzerine, “Niye karışsın. Fark etmez, altında ‘metro’ yazıyor. Biz işin kendisine odaklanalım, İstanbul’da çok büyük işlerimiz var. 7 tane büyük metro işi yapıyoruz. 103 kilometre metro yapıyoruz. Bunun Türk Lirası olarak karşılığı 60 milyar. Ama karşı taraf da hiçbir iş yapmadan, sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular zaten. Dünyanın aynı anada en çok metro yapılan şehri. Ama bunları da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım” ifadelerini kullandı.

“U harfli” tabelaların yeni bir uygulama olmadığını söyleyen Karaismailoğlu, “Orada yaptıklarımıza takılsınlar. O logolar yeni değil” dedi.

Karaismailoğlu, İBB’nin bu tabelalara tepki gösterdiğinin hatırlatılması üzerine, “Ona tepki vereceklerine ellerindeki işleri yapsınlar. Bir an önce ellerindeki metroları bitirsinler. Yaptıkları bir tane metro projesi, tamamladıkları bir tane metro projesi var mı? Onlara baksınlar” diye konuştu.

İBB SÖZCÜSÜ ONGUN: HİZMETİ AYRIŞTIRMAK HOŞ DEĞİL

İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Hizmeti ayrıştırmak hoş değil" demişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Abana'da selin izleri silindi08 Eylül 2021 Çarşamba 13:24
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasındayız08 Eylül 2021 Çarşamba 13:02
  • İzmir'de orman yangını başladı08 Eylül 2021 Çarşamba 13:01
  • Rusya Acil Durumlar Bakanı tatbikatta öldü08 Eylül 2021 Çarşamba 13:00
  • Van'ın mavi kategoriye geçişine 'davul ve tefli' kutlama08 Eylül 2021 Çarşamba 12:56
  • Bakan Pakdemirli: Su kaybını 2033'e kadar yüzde 25'e indirmeyi hedefliyoruz08 Eylül 2021 Çarşamba 12:26
  • Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi08 Eylül 2021 Çarşamba 12:24
  • Telefonunda müstehcen çocuk videoları bulunan sanığa hapis08 Eylül 2021 Çarşamba 11:36
  • Van Gölü’ndeki çekilme 1 kilometreyi aştı08 Eylül 2021 Çarşamba 11:28
  • Kanada’yı etkileyen Larry Kasırgası uzaydan görüntülendi08 Eylül 2021 Çarşamba 11:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti