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Bakan Karaismailoğlu'ndan Aydın-Denizli otoyolu açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli’de Honaz Tüneli’ndeki çalışmaları incelemesinin ardından Denizli Valiliği'ni ziyaret etti.
Bakan Karaismailoğlu'ndan Aydın-Denizli otoyolu açıklaması

Vali Ali Fuat Atik ile görüşen Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan'ı da ziyaret etti. Başkan Zolan’la bir süre görüşen Bakan Karaismailoğlu, ziyaretin ardından Delikliçınar Meydanındaki camdan horoz heykeli önünde hatıra fotoğraf çektirdi.

CAMİ AÇILIŞI YAPTI

Bakan Adil Karaismailoğlu, Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etmesinin ardından Çivril ilçesinde cami açılışına katıldı. Bakan Karaismailoğlu , Çivril ilçesi Yukarı Mahalle’de bir hayırsever tarafından yaptırılan Huriye Yıldırım Anne Cami'nin açılışını yaptı. Bakan Karaismailoğlu daha sonra Denizli'den kara yoluyla Uşak'a hareket etti.

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