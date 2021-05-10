Bakan Karaismailoğlu'ndan İkizdere açıklaması: 10 ağaç etkilenecekse yerine 100 ağaç ekeceğiz

ULAŞTIRMA ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'de Lojistik Liman Projesi deniz dolgusu için İkizdere’de açılması planlanan taş ocağı ile ilgili, "İstişare için buraya geldik ve istişarelerimiz devam ediyor.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'de, Lojistik Liman Projesi deniz dolgusu için taş ocağı açılması planlanan İkizdere ilçesinde taş alımına karşı çıkan vatandaşlarla bir araya gelmek için kente geldi. İlçede taş ocağı karşıtı 7 kişilik grupla görüşen Bakan Karaismailoğlu, açıklamalarda bulundu. Rize bölgesinde ve İkizdere vadisinde çok önemli yatırımların olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Özellikle Türkiye’nin en büyük tüneli olan Ovit Tüneli ile başlamıştık. Devamında Kırık Tüneli, Dallıkavak tünelleri, İkizdere tünelleri Karadeniz’i, Anadolu’ya bağlıyoruz. Rize’nin genelinde büyük yatırımlarımız var. Dünyanın denize dolgu en büyük havalimanını yapıyoruz. 3 milyon metrekarelik bir havalimanını Rize’ye kazandırıyoruz. Rize’de devam eden projelerimiz arasında yer alan İkizdere Lojistik Limanı’yla ilgili çok önemli çalışmalarımız var. Geçen yıl ağustos ayında ihalesini yapmıştık, inşallah burası bittiğinde 13 buçuk milyon ton kapasiteli, 34 farklı sektörde 8 bin kişiye iş istihdamı sağlayacak. Projeye başladık, yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. İkizdere’de çok önemli karayolu projelerimiz de devam ediyor” diye konuştu.

'2 YILI DOLDURMADAN BURADAN ÇIKMAYI TAAHHÜT EDİYORUZ'

Vatandaşların görüş ve şikayetlerinin önemli olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, “İkizdere Lojistik Limanı için almamız gereken en uygun taşın olduğu bölgede yaşayan bazı vatandaşlarımızın rahatsızlığı oldu. Onlarla istişarelerimiz devam ediyor. Liman için deniz altında kalacak taş dolgusu için 10 farklı bölgede araştırma yapıldı. Bu araştırmalar sonucunda en uygun taşın bu bölgede olduğu belirlendi. Bunun akabinde çalışmalara başladık. Buradaki vatandaşlarımızın görüş ve şikayetleri bizim için çok önemlidir, vatandaşlarımızın başımızın üstünde yeri var. Onlarla istişare için buraya geldik ve istişarelerimiz devam ediyor. Eğer 10 tane ağaç etkilenecekse yerine 100 tane ağaç ekeceğiz. 13,5 hektarlık bir alanda liman için olmazsa olmaz olan taşın dolgusu için burası kullanılıp, 2 yılı doldurmadan buradan çıkmayı taahhüt ediyoruz. İnşallah bölgeye çok ciddi katkılar sağlayacak bir proje olacak" dedi.

'LOJİSTİK ÜST İÇİN RİZE’Yİ AYAĞA KALDIRIYORUZ'

Vatandaşların herhangi bir mağduriyetinin olmaması için uğraştıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Rizelilerin başımızın üzerinde yeri var ama buraya gelip, burayı kaşımaya çalışan kişilere karşı tavrımız böyle olmayacaktır. İnşallah bu işi hep birlikte çözeceğiz ve bu kıymetli yatırımı birlikte yapacağız. Amacımız, istihdam sağlansın, bizler gibi İstanbul’a gidip iş aramak zorunda kalmayın, ailenizin yanında olun. O nedenle bölgesel kalkınmaya çok önem veriyoruz. Lojistik bir üst olması için Rize’yi ayağa kaldırıyoruz. Biz her zaman bölgedeyiz, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için vatandaşlarımızla istişare ediyoruz. Vatandaşlarımızın için herhangi bir mağduriyeti olmaması için uğraşıyoruz. İnşallah bu işi birlikte halledeceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Açıklamasının ardından Bakan Karaismailoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen kaymakamlıktaki konuya ilişkin toplantıya girdi.