  • BIST 1.815,93
  • Altın 667.89344
  • Dolar 11.5928
  • Euro 13.1431
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -6 °C
»

Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir. Yıl sonu netleşir. Güncel döviz fiyatları sonucu ortaya çıkacaktır" dedi.
Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından notlar;

* Bakanlığımız insan hayatı için çok önemli bir bakanlık. Ulaşım sektörü vatandaşımızın hayatını kolaylaştırdı.  2020 yılında 2019'dan fazla proje yaptık. Bu olağanüstü çalışma motivasyonumuz da 2021'de devam etti. Uydu ile başladı, uydu ile bitiriyoruz. 

* Bunlar gerçekten çok kıymetli süreçler. Türksat 5A'yı uzaya gönderdik. Haziranda devreye aldık. Hizmet veriyor. 35 yıl bizleri uzayda temsil edecek. 5B devam ediyordu. Geçen hafta başarılı bir şekilde devam ettik. Başarılı bir şekilde fırlattık. 

* Bu bölümlerde okuyan öğrencilerimizle sabaha kadar ayaktaydık. Dünya için örnek projeler, ülkemiz için gurur. Ulaşılamayan yerlerde veri iletişiminde kullanılacak. 35 yıl ömrü olan uydularımız. Projeler bitmiyor. Açılışlarımız devam edecek. Demiryolları aynı şekilde onları arttırmaya devam ediyoruz. 

* Bu yatırımların altında bir master plan var. Master planlarımız çerçevesinde projelerimizi sıralandırdık. Projelerimizi faaliyete alıyoruz. Havalimanlarımız var. 26'dan 56'ya çıktı. 5 tane devam eden var. Havalimanı sayısını 61'e çıkaracağız. Tokat'ı, Çukurova'yı, Rize'yi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yozgat ve Bayburt devam ediyor. 

* 28 bin 450 km ile yatırımlar sayesinde Trafik kazalarını azalttık. Toplam yüzde 80 azalma söz konusu oldu. 4.500 km hızlı tren projelerimiz devam ediyor. 2022'de demiryolu yatırımlarına ağırlık vereceğiz.

* Gebze Halkalı Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçip hem Sabiha Gökçen hem de İstanbul Havalimanı'nı bağlayan kritik projelerden bir tanesi. Ankara Kayseri tarafında ihale işlemleri bitmek üzere. 

* YİD neden kullanıyoruz... Kısa sürede bu kadar büyük ölçekli projeleri hayata geçirmemiz gerekiyordu. Çok kısa sürede projeler bu şekilde bitiyor. En başarılı kullanan ülkelerden biri Türkiye'dir. 2023 itibariyle tüm projeler kendini dengeliyor. Sonrasında ise kendi gelirini getiriyor. 

* Araç garantisi için bir model var. Güncellenmesi gerekiyor. Bir kısmı vatandaşa yansıtılabilir. Ancak bir kısmı bütçeden bir kısmı vatandaşlar şeklinde... Yıl sonu netleşir. Güncel Döviz fiyatları sonucu ortaya çıkacaktır. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BIST 50'de yukarı adım işlemlerine devam kararı23 Aralık 2021 Perşembe 09:32
  • Togg Yönetim Kurulu, Gemlik'teki üretim tesisinde incelemelerde bulundu23 Aralık 2021 Perşembe 09:28
  • Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren teklif kabul edildi23 Aralık 2021 Perşembe 09:27
  • Türkiye ve dünya gündemi23 Aralık 2021 Perşembe 09:15
  • 10 soruda 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' desteği22 Aralık 2021 Çarşamba 16:44
  • Finansal İstikrar Komitesi yarın Bakan Nebati başkanlığında toplanacak22 Aralık 2021 Çarşamba 15:48
  • Elektrik gibi kademeli: Doğalgaza da sosyal tarife22 Aralık 2021 Çarşamba 15:19
  • Bakan Muş: "Fiyatlarda gevşeme bekliyoruz"22 Aralık 2021 Çarşamba 15:02
  • BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne taksit22 Aralık 2021 Çarşamba 12:56
  • Merkez Bankası kur korumalı mevduat için ilk rakamı açıkladı22 Aralık 2021 Çarşamba 12:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti