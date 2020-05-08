  • BIST 98.566
  • Altın 392,786
  • Dolar 7,0979
  • Euro 7,6828
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 9 °C
SON DAKİKAAntalya Esnaf Odaları binası için bomba ihbarı
»

Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 17 bin 506 vatandaş karantinada

Bakan Kasapoğlu, 76 ildeki yurtlarda 17 bin 506 vatandaşın karantinada olduğunu, 51 bin 747 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 17 bin 506 vatandaş karantinada

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şu ana kadar 89 farklı ülkeden gelen vatandaşın Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edildiğini duyurdu.

Yurtların salgının oluşturduğu psikolojik etkiye karşı önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Sağlık Bakanımızın ve Bilim Kurulu'nun çalışmalarıyla koordineli bir şekilde, vatandaşlarımızın sağlığı için ortak bir mücadele sürdürüyoruz. Vatanına dönen vatandaşlarımızın her türlü isteklerine Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ile cevap verecek şekilde, bakanlığımız yurtlarında misafir etmeye devam ediyoruz. Sadece gurbetten gelen vatandaşlarımızı değil, salgın ile mücadelede takdire şayan bir çalışma ortaya koyan 7 bine yakın sağlık çalışanı ile kahraman ordumuzun personelini de misafir etmenin gururunu yaşıyoruz."

Ramazan ayında vatandaşların her türlü manevi ihtiyaçlarının da karşılandığını aktaran Kasapoğlu, "Bakanlığımız bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın gayretiyle çeşitli eğlenceler düzenleyerek, kitap, oyuncak ve spor malzemeleri dağıtarak karantinanın oluşturabileceği psikolojik etkinin de önüne geçiyoruz. Halen bakanlık yurtlarda 17 bin 506 vatandaşımız karantina sürecini geçiriyor. Bugüne kadar 51 bin 747 vatandaşımız ise karantina sürecini tamamlayarak evlerine uğurlandı. Yurtlarımızdan ayrılan vatandaşlarımızın geride bıraktığı duygu dolu mektuplar, verdiği demeçler bizleri derinden etkilerken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde millete hizmet etmenin yaşattığı huzur, Ramazan-ı şerif’in manevi iklimi ile birleşip bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden devletin tüm kurumlarına, çalışanlarına ve milli bilinçle birleşip özveriyle yaklaşan vatandaşlara da teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek08 Mayıs 2020 Cuma 10:34
  • RTÜK'ten Halk TV ve Habertürk'e ceza08 Mayıs 2020 Cuma 09:43
  • Kıran: Türkiye'nin sattığı veya hibe ettiği tıbbi malzemelerde hiçbir sorun yok08 Mayıs 2020 Cuma 09:42
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şehrin manevi önderi, rehberi olmak çok önemli bir vazifedir08 Mayıs 2020 Cuma 09:40
  • AFAD duyurdu: 54 bin kişi tahliye edildi08 Mayıs 2020 Cuma 09:38
  • 'İngiltere'den koruyucu önlüklerin standartlara uygun olmadığına dair şikayet almadık'08 Mayıs 2020 Cuma 09:36
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Son 18 yılda Hakkari'mize 11 milyar liralık yatırım yaptık08 Mayıs 2020 Cuma 09:35
  • Muğla'da Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 26 sığınmacı kurtarıldı08 Mayıs 2020 Cuma 09:34
  • Başkentte gençlik merkezi personelinden Türk Kızılaya kan bağışı08 Mayıs 2020 Cuma 09:34
  • MSB: Kovid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi08 Mayıs 2020 Cuma 09:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti