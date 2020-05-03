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Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarımızda 28 bin 700 vatandaşımıza ev sahipliği yapılıyor

Bakan Kasapoğlu, "Şu ana kadar 76 ildeki bakanlık yurtlarımızda, halen yurt dışından gelen 28 bin 700 vatandaşımıza ev sahipliği yapılıyor." dedi.
Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarımızda 28 bin 700 vatandaşımıza ev sahipliği yapılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 28 bin 700 vatandaşın bulunduğunu, 37 bin 468 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kasapoğlu, yeni bilgileri paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, bugüne kadar yurt dışından gelenlerin karantinaya alındığı yurtların, salgınla mücadelede kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sağlık Bakanımızın ve Bilim Kurulunun çalışmalarıyla, devlet ve millet olarak Kovid-19'a karşı ortak bir mücadele sürdürüyoruz. Güçlü bir devlet olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarımız İçişleri Bakanlığımızın da katkılarıyla Bakanlığımızın yurtlarında misafir ediliyor. Şu ana kadar 76 ildeki bakanlık yurtlarımızda, halen yurt dışından gelen 28 bin 700 vatandaşımıza ev sahipliği yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Karantina sürecini tamamlayan 37 bin 468 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Yurtlarımızdan ayrılan vatandaşlarımızın olumlu düşünceleri ve memnuniyet mesajları, bizlere büyük bir sevinç ve mutluluk yaşatıyor. Vatandaşlarımızı sağlıklı ve huzurlu şekilde yurtlarımızdan uğurladığımız her anda titiz çalışmamızın karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu süreci atlattığımızda, yurtlarını yeniden gerçek sahiplerine yani öğrencilerimize en hijyen koşullarda, en güzel şekliyle tekrar emanet edeceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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