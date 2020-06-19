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Bakan Kasapoğlu: 97 ülkeden 77 bin vatandaşı yurtlarımızda ağırladık

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Sadece Türk vatandaşları değil, yabancılar da yurtlarımızda kaldı. 97 ülkeden 77 bin vatandaşı yurtlarımızda ağırladık." dedi.
Bakan Kasapoğlu: 97 ülkeden 77 bin vatandaşı yurtlarımızda ağırladık

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulunuyor.

"97 ülkeden 77 bin vatandaşı yurtlarımızda ağırladık"
Bakan Kasapoğlu, "Sadece Türk vatandaşları değil, yabancılar da yurtlarımızda kaldı. 97 ülkeden 77 bin vatandaşı yurtlarımızda ağırladık." dedi.

"Kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar"
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar." diye konuştu.

"2019'daki başarıları öncü olarak görüyoruz"
Kasapoğlu, "2019'daki başarıları öncü olarak görüyoruz; futboluyla, voleyboluyla. Türk sporu açısından bunu fırsata çevirme olarak görüyoruz." dedi.

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