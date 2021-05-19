  • BIST 1.460
  • Altın 503,574
  • Dolar 8,4028
  • Euro 10,2645
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 21 °C
»

Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.
Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti 

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu öncülüğündeki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesinin önüne geldi. Bakan Kasapoğlu’nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk;

Millî Mücadele destanının ilk sayfasını yazdığınız günün yıldönümünde Türkiye Cumhuriyetinin bekasını temsil eden değerli gençlerimizle birlikte huzurunuzdayız.

102 yıl önce Cumhuriyetimizin kuruluşuna kapı açan istiklâl ruhunu onurla taşıyoruz. Bu ruh, Türkiye’nin insanlığa kattığı ve katacağı evrensel değerlerde bize yol gösteriyor. Cumhuriyetimizi demokrasi ve hukuk düzeniyle koruma idealimizi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız.

Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz, bu sorumluluğun farkında ve ülkemizi spor, bilim ve sanat alanlarında yükseltmek gayretiyle ter dökmektedir.

Sevinçle ifade etmek isterim ki; genç sporcularımız, her gün artan başarı ve rekorlarla al bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaktadır.

Milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılmış gençlerimizle birlikte, vatanımızın ve aziz milletimizin hukukuna son nefesimize kadar sahip çıkacağız.

Geçmişten aldığımız zengin insanlık mirasını geleceğe taşırken gençlerle omuz omuza olacak ve tertemiz mazimizden aldığımız güçle ülkemizi istikbale güvenle taşıyacağız.

Gençlerimize armağanınız olan bu özel gün için size minnettarız.

Bu duygularla tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor; zatıâlinizi ve millî mücadelenin bütün kahramanlarını rahmet ve hürmetle yâd ediyorum.

Ruhunuz şad olsun.” 

Tören sonrası Bakan Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı DIGIAGE Oyun Senaryonu Geliştirme Kampı’na online olarak bağlanarak, gençlerle buluştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:40
  • 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:38
  • Tartıştığı eski damadını tüfekle yaraladı19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:26
  • Sümela manzaralı kır kahvesi ve lokantası19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:25
  • 5 araçlı zincirleme kazada 2 yaralı19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:24
  • Toyota, yarı iletken çip tedarik sorunu nedeniyle iki üretim hattını durduracak19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:39
  • Cam şişeyle bekçiyi yaralayınca bacağından vuruldu19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:28
  • Kendisini uyaran esnafı tabanca ile başından vurdu19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:28
  • Kardeşlerin oda kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:26
  • Çankırı'da boşanan çiftin yakınları arasında mal bölüşme kavgası çıktı19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti