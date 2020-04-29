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Bakan Kasapoğlu: Bu zor süreçte yurtlarımız bütün milletimizin yuvası oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bu zor süreçte öğrenci yurtlarımız, sadece gençlerimizin değil, bütün milletimizin yurdu, yuvası olmuştur." dedi.
Bakan Kasapoğlu: Bu zor süreçte yurtlarımız bütün milletimizin yuvası oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşlar için karantina yurdu olarak kullanılan bakanlık yurtlarının müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecek dönemde yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere karantina yurtlarının müdürleriyle video konferans yoluyla toplantı yapan Bakan Kasapoğlu, salgınla mücadele sürecinde Türkiye'nin en etkili tedbirleri ivedilikle hayata geçirdiğini ve en nitelikli mücadeleyi ortaya koyduğunu dile getirdi.

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs salgınına karşı etkin bir mücadelenin ortaya konulduğunu vurgulayarak, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütünün pandemi kararını vermeden önce önlem aldıklarını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Burada Bakanlığımızın üstlendiği kritik rol, elbette süreci sürdürülebilir kılan en önemli unsurlardan biri olmuştur. Bu zor süreçte öğrenci yurtlarımız, sadece gençlerimizin değil, bütün milletimizin yurdu, yuvası olmuştur. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız için uyguladığımız 14 günlük sosyal izolasyon süreci için öğrenci yurtlarımız, devletimizin elindeki en etkili imkanlardan biri haline gelmiştir. Biz bu süreçte sadece bina ve yatak tahsis etmedik, dünyanın en büyük otel zincirlerini aratmayan bir hizmeti de misafirlerimize sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Psikolog ve diyetisyen hizmetlerimiz, kitap dağıtımımız ve sosyal faaliyetlerimiz, misafirlerle sağladığımız iletişim, vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Yurtlarımızdan ayrılan misafirlerimizden sürekli teşekkür ve tebrik mesajları alıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirilen başarı; sizlerin değerli personelimizin başarısıdır."

"62 bin 166 vatandaşımızı yurtlarımızda misafir ettik"
Bakan Kasapoğlu, bugüne kadar toplamda 62 bin 166 vatandaşa ev sahipliği yaptıklarını, şu anda 76 ilde bulunan 169 bakanlık yurdunda toplam 28 bin 916 vatandaşı da misafir etmeye devam ettiklerini belirtti.

Karantina süreçlerini tamamlayan 33 bin 250 vatandaşı ise evlerine uğurladıklarının bilgisini veren Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla, dünyanın farklı yerlerinden gelen yeni misafirlerimiz, bugünlerde yurtlarımıza giriş yapıyorlar. Perşembe gününe kadar 2 bin 923 misafirimizin daha gelmesi planlanıyor. Onların da bu 14 günlük süreyi hayırlı bir şekilde atlatarak, ramazanda aileleriyle birlikte olmalarını sağlamak en büyük dileğimiz. Öte yandan yurtlarımız, yoğun mesailerde, üstün bir fedakarlık örneği göstererek emek veren sağlıkçılarımız için de tahsis edilmiş durumdadır. Bugün itibarıyla 56 ilde 112 yurdumuzda, salgına yönelik tedbir kapsamında evlerine gitmemeyi tercih eden toplam 7 bin 137 sağlık personelimizi misafir ediyoruz. 10 ilimizde, 6 bin 956 oda kapasiteli, 17 yurdumuz ise ihtiyaç halinde 'Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi' olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsis edilmiş durumda."

Toplantıda söz alan yurt müdürleri ise evlerine uğurladıkları misafirlerin, yurtlardan memnun ayrıldıklarını ve çok iyi geri dönüşler aldıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Kasapoğlu'na destekleri ve ilgileri için teşekkür etti.

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