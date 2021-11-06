Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs ve krediler hesaplara yatıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Kasım itibarıyla başladığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, 6 Kasım 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Kasapoğlu, 6-10 Kasım tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Kasım, “2” olanlar 7 Kasım, “4” olanlar 8 Kasım, “6” olanlar 9 Kasım, “8” olanlar 10 Kasım’da ödemelerini alabilecek.