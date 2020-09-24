  • BIST 1.120
  • Altın 457,145
  • Dolar 7,6255
  • Euro 8,8762
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 28 °C
»

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin emrindeyiz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bizler Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerek gençlerimizin gerek sportif altyapımızla ilgili bugüne kadar olduğu gibi Giresun halkının emrindeyiz” dedi.
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin emrindeyiz

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere, 1 ay önce sel felaketinin yaşandığı Giresun’a geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, olimpik yüzme havuzundaki sportif çalışmaları da inceledi. Çotanak Spor Kompleksi'ne geçen Kasapoğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere selden en çok etkilenen Dereli ilçesine gitti.

'YATIRIMLAR, ÖNEMLİ AŞAMA KAYDETTİ'

Giresun halkının emrinde olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “Selin yaşandığı ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mız önderliğinde devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, birimlerimiz bu yaraların en hızlı şekilde sarılması yönünde ciddi çabayı ortaya koydu ve bu çerçevede hamdolsun, gelinen nokta, ciddi dönüşümü de beraberinde getirdi. Rabb'im tekrar böyle acılar yaşatmasın. Ben selde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum; milletimize, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bizler Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerek gençlerimizin gerek sportif altyapımızla ilgili bugüne kadar olduğu gibi Giresun halkının emrindeyiz. Bu çerçevede de gelinen nokta; 2002 yılından itibaren gerek gençlik yatırımları gerek sportif anlamda yatırımlar, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hem gençlere hem spora verdiği önem doğrultusunda önemli aşama kaydetti. Bugün de an itibarıyla Giresun’un hakikaten ciddi sembollerinden biri olacak stadımızdayız. Stadımızın tamamlanmış olmasına heyecanla şahit olduk. Bu noktada da tabi ki TOKİ’nin bu anlamdaki katkısına ben Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

'DÜNYANIN PEK ÇOK STADINA MEYDAN OKUYACAK GÜCE SAHİP'

Kente kazandırılan Çotanak Spor Kompleksi’ne ilişkin bilgiler veren Bakan Kasapoğlu, “Bu stat sadece maçların oynanacağı alan olmayacak. Bununla birlikte Türkiye’nin en modern statlarının olmasının yanında inşallah yaşayan bir stat olması yönünde inşa edeceğimiz antrenman alanları ve gençlerimiz için planlayacağımız genç merkezlerle genç ofislerle inşallah yaşayan stat olarak da ülkemizin hakikaten çok örnek statlarından biri haline getireceğiz. Burası biliyorsunuz ki yanındaki modern olimpik havuzla dönüştüreceğimiz kamp merkeziyle Türkiye’nin olimpik yürüyüşünde olimpiyatlarla ilgili uluslararası alandaki çalışmalarla ilgili yürüyüşünü önemli bir merkez haline getirecek. Onu da şimdiden Giresun halkına, milletimize müjdelemek istiyorum. Stadımız hakikaten hem standartları hem kapasitesi hem fiziksel donanımı itibarıyla çok modern bir görünüme sahip olması yanında sahip olduğu özellikler açısından da hakikaten dünyanın pek çok stadına meydan okuyacak rekabet gücüne sahiptir. İnanıyorum ki burada keyif dolu centilmenlik dolu rekabetin en yüksek düzeyde olduğu maçları da hep birlikte izleriz. Ben şimdiden futbol, spor camiamıza milletimize ve Giresun’un çok değerli halkına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kop Dağı Tüneli’nde patlama sonrası göçük; işçiler mahsur24 Eylül 2020 Perşembe 16:57
  • Hatay’da 8 farklı noktada orman yangını; 1 gözaltı24 Eylül 2020 Perşembe 16:57
  • İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Başkale'yi ziyaret etti24 Eylül 2020 Perşembe 16:56
  • Marmara Denizi'nde deprem!24 Eylül 2020 Perşembe 16:55
  • Kop Dağı'nda yapımı süren çift tüplü tünelde göçük24 Eylül 2020 Perşembe 16:54
  • İBB'nin 6 bin yeni taksi teklifi alt komisyona havale edildi24 Eylül 2020 Perşembe 16:20
  • Iğdır'da etkisiz hale getirilen teröristin bölgedeki terör olaylarında aktif rol aldığı belirlendi24 Eylül 2020 Perşembe 16:19
  • Milli Güvenlik Kurulu toplandı24 Eylül 2020 Perşembe 16:18
  • İçişleri Bakanlığı valiliklere "Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderdi24 Eylül 2020 Perşembe 15:05
  • Gece kulübünde 2 erkeğin direk dansı şaşırttı24 Eylül 2020 Perşembe 14:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti