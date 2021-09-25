  • BIST 1.384,680
  • Altın 498,85
  • Dolar 8,8420
  • Euro 10,3500
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
»

Bakan Kasapoğlu: Gençlik bizim en büyük umudumuz

Kasapoğlu, en büyük umutlarının gençlik olduğunu belirterek "Gençlerimizin umutlarını çalmak isteyenlere, onları karamsarlık tablolarıyla boğmak isteyenlere inat, gençler, yarınlara inançla, azimle ve daha büyük hedefleri düşleyerek yürüyorlar" dedi.
Bakan Kasapoğlu: Gençlik bizim en büyük umudumuz

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (Genç MÜSİAD) 14. Olağan Genel Kurulu'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek derneğin yeni yönetimine başarılar diledi.

MÜSİAD'ın zorlu günleri aşarak bu noktaya ulaştığını aktaran Bakan Kasapoğlu, "28 Şubat döneminde üniversite öğrencisiydim. O sürecin MÜSİAD'daki yansımalarını, fişlenen iş adamlarını, şirketleri çok iyi hatırlıyorum. Bugün bulunduğumuz nokta çok farklı. O zaman Genç MÜSİAD yoktu. Hakikaten ne kadar şükretsek az. O yüzden her birimize daha çok çalışmak ve birliğimizi, beraberliğimizi çok daha güçlü noktalara taşımak düşüyor. Ben inanıyorum ki Genç MÜSİAD da bu ruh, inanç ve heyecanla çıtayı çok daha yukarılara taşıyacaktır." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin son 19 yılda çok ciddi aşamalar kaydettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların fişlenmesi, farklı renklerle algılanması, eğitim ve diğer alanlarda olduğu gibi söz konusuydu. AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle hamdolsun bu engeller bertaraf edildi. Pek çok alanda devrimler gerçekleştirildi. Her birinin çok önemli bir gayret ve özverinin sonucu olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden gelinen aşama ve bundan sonraki süreç her birimiz için ayrı bir önem arz ediyor. Her alanda hepimize çok önemli görevler düşüyor. Ruhu ve inancı en yüksek seviyede tutarak yürüdüğümüzde, alınan sonuçları görüyoruz. Üreten ve hayırda bir araya gelen insanların en büyük yardımcısının Allah olduğunu da idrak ediyoruz. O yüzden dünyamızda karamsarlığa, fitneye, ayrımcılığa yer yok. Gençlerimizin bu ruhla ortaya koyduğu başarılara her geçen gün şahitlik ediyoruz. İşte sporcularımızın bu anlamdaki performansını olimpiyatlarda ve paralimpik oyunlarda gördük. Sadece performans olarak değil, gençlerimizin duruşuyla, inancıyla, karakteriyle, asaletiyle tüm insanlığa adeta bir model oluşturduğuna şahitlik ettik. İş dünyasında dürüstlük ve çalışkanlığıyla, rekabet noktasındaki kararlılığı ve sürdürülebilir bir performansı ortaya koymasıyla genç müteşebbislerimizin performansı bizlere ayrı bir umut veriyor."

Türkiye'nin son 19 yılda her alanda iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu aktaran Kasapoğlu, "Gençlik bizim en büyük umudumuz. Sadece yarınlarımız değil, bugünlerimiz için de bir umut. Burada Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençlerimiz var. Gençlerimizin umutlarını çalmak isteyenlere, onları karamsarlık tablolarıyla boğmak isteyenlere inat, gençler güçlü yarınlara inançla, azimle, üreterek, katkı sağlayarak ve daha büyük hedefleri birlikte düşleyerek yürüyorlar. Sevgili gençler, hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayın. Bizim inancımız, kültürümüz, geleneğimiz hiçbir şekilde karamsarlığı kabul etmez. Bilakis hayallerimizi büyütmeyi ve o hayallerin peşinden inançla, azimle ve kardeşçe yürümeyi emreder. O yüzden Türkiye'nin gençleri olarak daha güçlü yarınlara üreterek, büyüyerek ve paylaşarak beraberce yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ve onları her anlamda desteklediklerini anlatan Kasapoğlu, "Biz hiçbir zaman var olanı yeterli görmüyoruz. Bizlere üretmek düşüyor. Bu çıtayı her geçen gün daha yüksek noktaya taşımak düşüyor. Amacımız gençlerimizin önünü açmak. Onları desteklemek ve teşvik etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kongrede MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal, Bakan Kasapoğlu'na plaket takdim etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saldırmak üzerelerdi! Hepsi etkisiz hale getirildi25 Eylül 2021 Cumartesi 15:33
  • Evlat nöbetindeki baba: Bizi duyuyorsan gel bu hasretlik bitsin artık25 Eylül 2021 Cumartesi 14:00
  • Türk Kızılaydan Manavgat'taki yangından zarar gören ailelere küçükbaş hayvan yardımı25 Eylül 2021 Cumartesi 14:00
  • Geleceğe nefes olması için sarıçam ormanları gençleştiriliyor25 Eylül 2021 Cumartesi 13:33
  • New York'taki Türkevi konsolosluk hizmetleri sunmaya başlayacak25 Eylül 2021 Cumartesi 10:37
  • Mısır ile Suriye arasında 10 yıl sonra ilk temas25 Eylül 2021 Cumartesi 10:36
  • Şehit uzman çavuş için Hakkari'de uğurlama töreni25 Eylül 2021 Cumartesi 10:05
  • İstanbul Boğazı'nda ikinci gemi kazası25 Eylül 2021 Cumartesi 09:55
  • Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021 başarıyla tamamlandı25 Eylül 2021 Cumartesi 09:53
  • Diyarbakır'da bu kez "baba" nöbeti!25 Eylül 2021 Cumartesi 09:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti