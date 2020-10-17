  • BIST 1.193
  • Altın 484,321
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 16 °C
»

Bakan Kasapoğlu: Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Son 18 yıldır sağlığıyla, tarımıyla, ekonomisiyle, sporuyla, eğitimiyle, sanayisiyle, kültürüyle her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var" dedi.
Bakan Kasapoğlu: Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Çorum Belediyesi'nin bisiklet sistemini inceleyen Bakan Kasapoğlu, "Bisiklet bizim çok önem verdiğimiz bir spor. Bunu yaygınlaştırmamız lazım" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hem sporu tabana yaymak hem de gençleri yarınlara donanımlı bir şekilde hazırlamak gayesinde olduğunu ifade eden Kasapoğlu, “Ülkemizin aydınlık yarınlarına olan yürüyüşüne en güçlü şekilde katkı vermeye yönelik çabalarımız, çalışmalarımız, gayretlerimiz hamdolsun ki durmaksızın devam ediyor. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, engin vizyonu en büyük ilham kaynağımız. Bu çerçevede de sağlığıyla, tarımıyla, ekonomisiyle, sporuyla, eğitimiyle, sanayisiyle, kültürüyle her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var son 18 yıldır” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Çorum ve ilçelerine yapılacak olan spor yatırımları hakkında bilgiler vererek, gençliğin ülkenin en büyük umudu olduğunu ve yapılacak olan yatırımlarla spor alanında büyük gelişmelere imza atılacağını vurguladı.

Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler kentte kamp yapan Paralimpik Tekvando Milli Takımı'nı ziyaret etti. Milli takım sporcularına her zaman yanlarında olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, başarı dileklerini iletti.

Çorum Belediyesi tarafından inşa edildikten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilen Çorum Şehir Stadyumu'nu gezen Kasapoğlu, stadın muhteşem göründüğünü belirterek başarı diledi. Bakan ve ve beraberindekiler orta sahada top çevirip, penaltı atışı yaptıktan sonra stattan ayrıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zeytinburnu'nda üst geçitteki su giderine ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı17 Ekim 2020 Cumartesi 18:55
  • MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi17 Ekim 2020 Cumartesi 18:54
  • Adana'da Azerbaycan'a destek için araç konvoyu düzenlendi17 Ekim 2020 Cumartesi 17:58
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Düşmanlar cephedeki zayıflığının hıncını sivil halktan aldı17 Ekim 2020 Cumartesi 17:03
  • Bakan Kurum: Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz17 Ekim 2020 Cumartesi 17:02
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Zonguldak'ta ilgiyle izlendi17 Ekim 2020 Cumartesi 17:01
  • Ordu’da orman yangını17 Ekim 2020 Cumartesi 16:09
  • İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de güvenlik toplantısına katıldı17 Ekim 2020 Cumartesi 16:07
  • Ara Güler vefatının ikinci yıldönümünde Beyoğlu’nda anıldı17 Ekim 2020 Cumartesi 15:17
  • Azerbaycan Ermenistan'dan Gence intikamını almaya devam ediyor17 Ekim 2020 Cumartesi 15:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti