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Bakan Kasapoğlu: Kasım ayı burs ve kredileri yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu: Kasım ayı burs ve kredileri yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. 

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Kasım tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti. 

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Kasım, "2" olanlar 7 Kasım, "4" olanlar 8 Kasım, "6" olanlar 9 Kasım, "8" olanlar ise 10 Kasım’da ödemelerini alabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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