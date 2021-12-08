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Bakan Kasapoğlu: Olayın gerçekleştiği mahallin yurt olmadığı bilgisine ulaştım

Kasapoğlu, Antalya'da özel bir öğrenci yurdunun yemekhanesinde üniversite öğrencisinin öldürüldüğü haberine ilişkin, "Konuyu Antalya Valimizle görüştüm. Olayın gerçekleştiği mahallin yurt olmadığı bilgisine ulaştım. Konu emniyetin takibinde" dedi.
Bakan Kasapoğlu: Olayın gerçekleştiği mahallin yurt olmadığı bilgisine ulaştım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığın 2022 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Kasapoğlu, sözlerine başlarken Antalya'da özel bir öğrenci yurdunda bir çalışanın, yemekhanede üniversite öğrencisini öldürdüğü haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Konuyu Antalya Valimizle görüştüm. Olayın gerçekleştiği mahallin yurt olmadığı bilgisine ulaştım. Konu emniyetin takibinde. Bizler de takip edeceğiz. Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. 

'ÇEVRİM DIŞI MUHALEFET ZİHNİYETİNİ BIRAKIN'

Kasapoğlu, öğrencilerin yurtsuz kaldığı iddialarına, elindeki tablolarda yer alan, yapılan yurtları göstererek yanıt verdi. Yurtların kapasitesini 190 binden 750 bine çıkardıklarını kaydeden Kasapoğlu, "Son üç yılda 216 bin kapasite ekledik. Hiçbirini mağdur etmeyiz. Bu yıl başvuran öğrenci sayısı 624 bin. Ankara'mıza, İstanbul'umuza, İzmir'imize hamdolsun pek çok yurt yaptık. Ben size online olmayı tavsiye ediyorum, bu offline- çevrim dışı muhalefet anlayışını bırakın. Gençlerle aynı frekansta olun. Siz ayrıştırırsınız, biz birleştiririz, gelin online olun, birlikte inşa edelim. Biz üniversite haçlarını kaldırdık. İstanbul'da bursları biz başlattık, Cumhurbaşkanımız başlattı. CHP, bursları AYM'ye götürdü ve kestirdi. Şimdi 600 lira veriyoruz, yükselteceğiz, gençlerimize feda olsun" diye konuştu.

'TOKYO'YA TARİHİN EN ÇOK KADIN SPORCUSUYLA KATILDIK'

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının devamında Tokyo Olimpiyatlarına ilişkin şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl, 2021 yılı için madalyalar yılı olacak demiştim. Bu hedefi birbirinden değerli sporcularımız hem olimpiyatlarda hem paralimpik oyunlarda adlarını tarihe yazarak, ilkleri gerçekleştirerek bizlere mutluluğu yaşattılar. Ben tüm Parlamento'yu bu kahramanları, birbirinden değerli yıldızları alkışlamaya davet ediyorum. Bu sevinç hepimizin. Tokyo'ya çok genç ve dinamik ekiple katıldık. Tokyo'ya tarihin en çok kadın sporcusuyla katıldık. Kadınıyla erkeğiyle sporcularımız bizlere büyük gururu yaşattılar. Elbette bu başarılar tesadüf değildir."

'60 BİN GENCE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ'

Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte 2022 yılında 60 bin gence istihdam sağlayacaklarını belirterek "Dil eğitimleri, kişisel gelişim, teknoloji çalışmaları, sınavlara hazırlık eğitimleri, Dene-Yap Atölyeleri, bunlardan birkaç tanesi. Gençlik merkezlerimizin her geçen gün sayısı artıyor. Sadece bugün beş gençlik merkezini envanterimize kattık. Ağrı Eleşkirt, Siirt Eruh, Ankara Mamak, Uşak Sivaslı, Tunceli Ovacık Gençlik Merkezleri. Bugün 393 Gençlik Merkezimiz oldu."

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