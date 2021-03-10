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Bakan Kasapoğlu: Türk sporunun marka değerine, imajına hiçbir şekilde kimsenin zarar verme hakkı yok

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Türk sporunun marka değerine, imajına hiçbir şekilde kimsenin zarar verme, yıpratma hakkı olmadığını düşünüyorum." dedi.
Bakan Kasapoğlu: Türk sporunun marka değerine, imajına hiçbir şekilde kimsenin zarar verme hakkı yok

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, medya kuruluşlarının spor müdürleriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, "Onca transferi yapan bir kulüp stada da gereken bakımı, ilgiyi ve itinayı göstermekle mükelleftir. Bunun mazereti olmaz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, "Türk sporunun marka değerine, imajına hiçbir şekilde kimsenin zarar verme, yıpratma hakkı olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Türk futbolunda hep aynı konuları konuşup duruyoruz (hakemler). Futbolu kısır tartışmalardan daha öteye taşıma zaruretimiz var." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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