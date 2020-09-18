Bakan Kasapoğlu, WRC'de mücadele eden Türk sporculara başarılar diledi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5'inci yarışı olan Türkiye Rallisi'nde mücadele eden Türk sporculara başarılar diledi.