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Bakan Kasapoğlu'ndan Emre Gönlüşen için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu'ndan Emre Gönlüşen için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, taziye mesajında, "Uzun süredir kanser tedavisi gören spor spikeri Emre Gönlüşen'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi. 

Kasapoğlu ayrıca Twitter hesabından "Değerli spor insanı Emre Gönlüşen'i maalesef kaybettik. Emre, spor spikerliği mesleğinde gençlere örnek olan, çalışkan, nazik bir arkadaşımızdı. Yakınlarına ve bütün sevenlerine sabırlar dilerim." paylaşımı yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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