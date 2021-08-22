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Bakan Kasapoğlu'ndan Manavgat'ta inceleme 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren orman yangınında zarar gören mahallelerde incelemelerde bulunarak, halkın sorunlarını dinledi.
Bakan Kasapoğlu'ndan Manavgat'ta inceleme 

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 10 günde söndürülen orman yangınlarında zarar gören Kalemler ve Evrenseki mahallelerinde incelemelerde bulundu. Beraberindeki AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Atay Uslu, Tuba Vural Çokal ve Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin ile Manavgat ilçesindeki AFAD Afet Yönetim Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kasapoğlu, voleybolda kazandığı madalyası evinde yanan, Çeltikçi Ortaokulu'nun 8'inci sınıf öğrencisi Ece Ünal'a yeni madalya hediye etti. Kasapoğlu, yangından etkilenen Kalemler Mahallesi'nde halkla da görüşerek yaşadıkları sorunları dinledi.
Bakan Kasapoğlu ile görüşen lise öğrencisi Dilek Aktaş, mahallede internet altyapısının henüz kurulmadığını ve yangında bilgisayarlarının yandığını belirterek, yardım istedi. Kasapoğlu da sorunun çözülmesi için yetkililere talimat verdi.

Dilek Aktaş, "Yangın nedeniyle internet sıkıntımız var ve bilgisayar sıkıntımız var. Derslere katılamıyorduk. Sayın bakana bu sorunu aktardım, yardımcı olmaya söz verdi" dedi.

Bakan Kasapoğlu, ardından Evrenseki Mahallesi'nde yaşayanlarla bir araya geldi.

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BAKAN KASAPOĞLU, ANTALYA'DA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da öğrencilere akademik girişimcilik alanında eğitim vermeyi amaçlayan LimitlessMakers adlı yaz kamp programına katılanlarla bir araya geldi.

Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ardından Antalya'ya gelerek Muratpaşa Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler Bakan Kasapoğlu'nu çiçekle karşıladı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra yurdun etkinlik salonunda LimitlessMakers adlı yaz kampı programına katıldı. Öğrencilere akademik girişimcilik alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve insanlık yararına teknoloji üretim basamaklarını öğrencilerin kavramasını sağlamak adına tasarlanmış etkinlikte Bakan Kasapoğlu, programa katılanlarla söyleşi yaptı. Söyleşi basına kapalı gerçekleştirildi.

2 Ağustos- 29 Ağustos tarihleri arasında, Akdeniz Üniversitesi desteğiyle düzenlenen LimitlessMakers adlı programın 4 hafta süreceği ve 12 şehirden 39 erkek, 22 kız öğrencinin programa kabul edildiği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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