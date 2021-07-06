Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Akpınar'a: "Ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım"

Bakan Kasapoğlu, 13 yaşındaki Şanlıurfa Konuklu İmamhatip Ortaokul öğrencisi Merve’den ailesi, takım arkadaşları ve hentbol antrenmanları hakkında bilgi aldı. Merve’ye malzeme ve tesis ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa’ya giderek okulu ziyaret edeceğini, sporcuları yetiştiren öğretmenlerle görüşeceğini ifade etti.
Merve Akpınar ise memnuniyetini vurgulayarak Bakan Kasapoğlu’na teşekkür etti.
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