Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Akpınar'a: "Ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa’da toprak sahaya çizgi çekerek hentbol oynayan ve yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar’la telefonda görüştü.