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Bakan Kasapoğlu'ndan milli atletlere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu'ndan milli atletlere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanan milli atletler için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Estonya'da düzenlenen Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Şampiyonada altın madalya kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran Berke Akçam ile Pınar Akyol bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Aynı şampiyonada gümüş madalyanın sahibi olan Mert Kahraman ile bronz madalya kazanan Şevval Özdoğan'ın azmi ve ortaya koyduğu gayreti de yürekten kutluyorum. Milli sporcularımızın uluslararası arenada gösterdikleri bu başarılar, Türk sporunun yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Evlatlarımızın geleceğe dair umut veren bu yükselişinde emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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