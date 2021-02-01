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Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere karne hediyesi 10 bin kitap

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karne hediyesi olarak öğrencilere 5 bin kitap hediye ettiklerini, gençlerin yoğun ilgisi sonrası 5 bin kitap daha hediye edeceklerini duyurdu.
Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere karne hediyesi 10 bin kitap

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından "Yarıyıl tatilinde kitapseverleri yeni eserlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Seçtiğimiz yeni 10 kitaptan yine 5 bin arkadaşıma hediye edeceğim. Yeni haftanın hediye kitapları için "Tatilde okuyoruz" demek isteyenlerin yazacaklarını bekliyorum." paylaşımında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise "Karne hediyesi olarak gençlere 5 bin kitap hediye eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan yayımladığı mesaja gençlerin yoğun ilgi göstermesinin ardından 5 bin kitap daha hediye edileceğini açıkladı." ifadesi kullanıldı.

Kasapoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alışılagelmişin dışında bir durumla eğitim hayatlarına devam eden öğrencilere ilk günden itibaren desteğini gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Kasapoğlu, okulların tatile girdiği ve koronavirüs ile mücadele kapsamındaki kısıtlamalar nedeniyle evlerinde olacak gençlerin kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı yayınlarından en seçkin kitapları hediye etmeye başladı. Geçen hafta yaptığı paylaşım ile 5 bin kitap hediye edeceğini duyuran Bakan Kasapoğlu, Turgut Uyar ve Refik Halid Karay gibi Türk edebiyatının önemli isimlerinin eserlerinden Şeker Portakalı ve Moby Dick gibi gençlerin gelişimine katkıda bulunacak eserleri öğrencilerle buluşturmuştu.

Bu haftaki paylaşımıyla ise Bakan Kasapoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Ernest Hemingway, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Annemarie Schimmel gibi önemli isimlerin kitaplarını gençlerle buluşturacak. Türkiye'nin çok daha parlak bir geleceğe sağlam adımlarla ilerleyebilmesi için okumanın önemine her fırsatta vurgu yapan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kitap hediyeleri ile gençlerin gelişimine sağladığı katkılara bir yenisini daha ekledi."

Kaynak: Haber Kaynağı
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