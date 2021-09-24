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Bakan Kasapoğlu'ndan yurt açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündemdeki yurt sorunuyla alakalı önemli bilgiler verirken, parkta, bahçelerde eylem yapanların yurtlara başvuru dahi yapmadığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu'ndan yurt açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündemde olan üniversite öğrencilerinin yurt sorunu konusu ile ilgili olarak son dakika açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, "Bu yıl 2019'daki başvurunun daha fazlasını yerleştirdik. Şu an 403 bin öğrenciyi yerleştirdik, bu her gün artacak" açıklamasında bulundu.

Kasapoğlu ayrıca, "İstanbul'da, İzmir'de Anadolu'da yeni yurtlar açacağız, kiralamalar var. Bazı şehirlerde tüm öğrenciler yurtlara yerleşti" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'nun A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"Türkiye'deki gibi yurt yapısı dünyanın hiçbir yerinde yok. 81 ilde 270 ilçede yurdumuz var. 720 bin yatak kapasitemiz var.

Edirne'den Kars'a her yerde var, her türlü hizmeti barındıran bir sistem.

Sorun olarak ifade etmek haksızlık olur. Pandemi sürecinde üniversiteler eğitime ara verdi. 2020-2021 dönemi için başvuru kabul etmedik. 2022 sürecinde kabul başlayınca yoğunluk başladı. Son 3 yılda 216 bin yatak ilave ettik.

Öğrenci bir ile geldiğinde ilk olarak bizim yurtlarımızı tercih ediyor, bu gurur verici. Son 19 yılda yapılanı küçümsemek büyük bir haksızlık. Gençler bu ülkenin gözbebeği.

Barınma noktasında hiçbir gencimizin dışarıda kalmasına izin vermeyeceğiz.

İl ilçe, yurt yurt takipteyiz. İlk yedek yerleşmede 35 bin öğrenci yerleşti, dün 15 bin ek yedek yerleşme yapıldı. Bu mobil bir durum öğrenci kayıt yaptırmayabiliyor.

"403 BİN ÖĞRENCİYİ YERLEŞTİRDİK"

Bu yıl 2019'daki başvurunun daha fazlasını yerleştirdik. Şu an 403 bin öğrenciyi yerleştirdik, bu her gün artacak.

Ankara'da 5 bin kişilik yeni bir yurt açıyoruz. İstanbul'da, İzmir'de Anadolu'da yeni yurtlar açacağız, kiralamalar var. Öğrencilere her ay 570 liralık beslenme desteğimiz var.

Yurt kapasitemiz en önemli önceliğimiz.

Eylemlerle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı eylem yapan gençlerin yurtlarımıza başvuru yapmadıkları belirlendi.

Yoğunluklarımız var ama çalışmalarımız devam ediyor. Bazı şehirlerde tüm öğrenciler yurtlara yerleşti."

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