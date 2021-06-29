Bakan Koca: 1 milyon 44 bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük aşılama ile ilgili yaptığı açıklamada "1 milyon 44 bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı. Randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "1 milyon 44 bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı. Randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın" dedi. Koca, aşı yaptırmak istemeyenlere de uyarıda bulunarak "Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz. Lütfen aşınızı yaptırın" ifadelerini kullandı.

'1 MİLYONUNCU DOZ GATA'DA YAPILDI'

Bakan Koca, bugün yapılan aşılama çalışmalarında 1 milyonuncu dozun da Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulandığını belirterek, "Bugün 1 milyonuncu doz aşı, 21.04'te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız Hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi herkesi aşıya bekliyoruz diyor. 'Bütün ülke aşılanırsa, bu virüsten kurtuluruz'" açıklamasını yaptı.