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Bakan Koca 10 günde yapılan aşı miktarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti.' açıklamasında bulundu. Öte yandan Türkiye genelinde yapılan toplam aşı sayısı 55 milyon 700 bini aştı.
Bakan Koca 10 günde yapılan aşı miktarını açıkladı

Türkiye genelinde yapılan toplam aşı sayısı 55 milyon 700 bini aşarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti.' açıklamasında bulundu.

"HIZLI HAREKET ETMEK HEPİMİZE GÜÇ VERİR"

Bakan Koca, "İlk doz aşısını son 10 gün içinde yaptıranların, yani AŞI OLMAYA KARAR VERİP randevu alanların sayısı 4 MİLYON 330 BİNİ geçti. Hızlı hareket etmek hepimize güç verir, zaman kaybetmek riske karşı korunmasız düşürür. Hem sizi hem çevrenizde aşı olmayan diğer kişileri." dedi.

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