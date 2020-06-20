Bakan Koca 20 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız

Türkiye'de son 24 saatte 1248 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 186 bin 493, can kaybı 4 bin 927 oldu.