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Bakan Koca 20 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız

Türkiye'de son 24 saatte 1248 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 186 bin 493, can kaybı 4 bin 927 oldu.
Bakan Koca 20 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.  

Türkiye'de son 24 saatte 1248 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 186 bin 493, can kaybı 4 bin 927 oldu. 

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