  • BIST 1.124
  • Altın 458,727
  • Dolar 7,6460
  • Euro 8,8844
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 10 °C
»

Bakan Koca: ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield'in açıklaması son derece talihsiz olmuştur

Sağlık Bakanı Koca, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'in ilaç firmalarıyla ilgili sözlerini değerlendirirken, "Sayın Büyükelçinin bu şekildeki açıklaması son derece talihsiz olmuştur. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor." dedi.
Bakan Koca: ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield'in açıklaması son derece talihsiz olmuştur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in ilaç firmalarıyla ilgili sözlerini değerlendirirken, "Sayın Büyükelçinin bu şekildeki açıklaması son derece talihsiz olmuştur. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bilmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum." dedi.

Bakan Koca, Samsun Sağlık Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin, Büyükelçi Satterfield'in ilaç firmalarıyla ilgili sözlerini nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Koca, bu açıklamayı talihsiz bulduğunu söyledi.

Bu dönemde başta Bakanlıkları olmak üzere üniversite hastanelerinin ilaç ve tıbbi malzemeyle ilgili eskiden beri gelen ödeme sorununu çözmek konusunda bir yaklaşım içinde bulunduklarını dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili bugüne kadar olan borçları bir takvime bağlayarak ödeme planı yapılması istendi. Bununla ilgili görüşmelere de başlandı. İlaçla ilgili genel anlamda bir sorun bulunmadığını, malzemeyle ilgili görüşmelerin de başladığını söylemek istiyorum."

Bakan Koca, süreçle ilgili olarak firmalarla görüşüldüğüne dikkati çekerek, "Tam bu süreçte, ilgili firmalarla görüşüldüğü dönemde, bir ödeme planı yapılması istendiği bir dönemde Sayın Büyükelçinin bu şekildeki açıklaması son derece talihsiz olmuştur. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bilmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem26 Eylül 2020 Cumartesi 09:37
  • Bakan Koca: ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield'in açıklaması son derece talihsiz olmuştur26 Eylül 2020 Cumartesi 09:34
  • İstanbul Boğazı'nda teknelere koronavirüs denetimi26 Eylül 2020 Cumartesi 07:12
  • İstanbul'da PKK terör örgütüne yönelik operasyon26 Eylül 2020 Cumartesi 07:11
  • Ukrayna’da askeri uçak düştü: 18 ölü25 Eylül 2020 Cuma 22:54
  • Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı25 Eylül 2020 Cuma 22:54
  • Yerli ve milli 'Deneyap Yazılım Kartı' tanıtıldı25 Eylül 2020 Cuma 19:50
  • Ayağına yosun dolanan çocuk, suya düşerek boğuldu25 Eylül 2020 Cuma 19:46
  • Fransız zırhlı istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti25 Eylül 2020 Cuma 19:45
  • Kış sporları merkezinde JAK timinden nefes kesen tatbikat25 Eylül 2020 Cuma 18:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti