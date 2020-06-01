Bakan Koca acı haberi Twitter'dan duyurdu

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüse yakalanan hemşire Dilek Akçabelen'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dilek hemşire aramızdan ayrıldı. Hastalığa izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef Kovid-19'a yenildi." ifadelerini kullandı.

Hemşire Dilek Akçabelen'in (30) fotoğrafını da paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum."