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Bakan Koca: Artış kontrol altında. süreç hepimize bağlı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yaptığı değerlendirme toplantısı sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı" dedi.
Bakan Koca: Artış kontrol altında. süreç hepimize bağlı

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul sağlık yöneticileriyle yaptığımız değerlendirmede, çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı."

Bakan Koca diğer bir paylaşımında ise ofisinde masasındaki fotoğrafını paylaşarak kendisini takip edenlerden evde olduklarını gösteren fotoğraf ve video paylaşmalarını istedi. Koca, "En iyi tedbir evimizdir. Evde geçen zaman arttıkça salgınla mücadele gücümüz de artacak. Ben işimin başında olmak zorundayım. Sizden evde olduğunuzu gösteren fotoğraf ve videoları bekliyoruz" dedi.

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