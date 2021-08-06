  • BIST 1.436,360
  • Altın 496,53
  • Dolar 8,5580
  • Euro 10,0950
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 28 °C
»

Bakan Koca aşı miktarını açıklayıp uyarısında bulundu

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 75 milyonu geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin koca son dakika uyarısında bulundu.
Bakan Koca aşı miktarını açıklayıp uyarısında bulundu

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Virüse karşı en büyük silah ise aşı. Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 75 milyonu geçti.

İSTANBUL 13 MİLYON, ANKARA 5 MİLYON

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 6 Ağustos saat 08.30 itibarıyla ülke genelinde, 41 milyon 470 bin 63 birinci doz, 28 milyon 197 bin 977 ikinci doz, 5 milyon 332 bin 249 üçüncü doz aşı uygulandı.

Böylece yapılan toplam doz sayısı 75 milyon 289 oldu.

İstanbul'da 13 milyon 720 bin 582 doz, Ankara'da 5 milyon 978 bin 390 doz, İzmir'de 4 milyon 982 bin 513 doz aşı uygulandı.

"HENÜZ YETERLİ DEĞİL"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 salgınına karşı şu ana dek 75 Milyon Doz aşı yapıldı. Covid-19 salgınına karşı şu ana kadar 75 MİLYON DOZ aşı yapıldı. Aşılama hızımız, performansımız yüksek. Fakat çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için henüz yeterli değil. Daha önemlisi, ilk dozu erteleyen kişilerin yaklaşık 20 Milyon 570 Bin olması." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manisa'da otobüs tıra çarptı: 6 ölü, 37 yaralı06 Ağustos 2021 Cuma 10:53
  • Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı06 Ağustos 2021 Cuma 10:52
  • OGM: 208 orman yangınından 196'sı kontrol altına alındı06 Ağustos 2021 Cuma 10:50
  • FETÖ'nün TSK yapılanmasında 82 şüpheliye gözaltı kararı06 Ağustos 2021 Cuma 10:50
  • Kırmızı Montlular'dan yangın bölgelerine destek06 Ağustos 2021 Cuma 10:47
  • Polis kontrol noktasında aşı uygulaması06 Ağustos 2021 Cuma 10:35
  • İletişim Başkanlığı: 5 ildeki 12 yangına müdahale sürüyor06 Ağustos 2021 Cuma 10:23
  • Türk Kızılay, kan bağışlayanlar adına 3 fidan dikecek06 Ağustos 2021 Cuma 10:22
  • Alaska'da 3 yanardağdan biri lav diğerleri kül püskürttü06 Ağustos 2021 Cuma 10:20
  • Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı06 Ağustos 2021 Cuma 10:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti