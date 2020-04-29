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Bakan Koca: Bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır

Sağlık Bakanı Koca, bu yıl 453 hastanın hava, 211 hastanın uçak ambulansla taşındığını belirtti.
Bakan Koca: Bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl 453 hastanın hava, 211 hastanın uçak ambulansla taşındığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, hava ambulans hizmetini 2008'den beri verdiğini belirtti.

Bu hizmeti kendi kaynaklarıyla ücretsiz sunan tek devletin Türkiye olduğunu vurgulayan Koca, "Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır. Benzer sağlık operasyonlarının ancak filmlerde olabileceğini düşünenler ülkemize inanmalı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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