Bakan Koca DSÖ'nün Türkiye sözleri hakkında konuştu

DSÖ, Türkiye'nin koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana Türkiye'nin uyguladığı önlemlerden övgü dolu sözlerle bahsetti.
TÜRKİYE BİRÇOK ÜLKEYE ÖRNEK
Bakan Koca, "DSÖ, Türkiye’nin COVID-19’la mücadelesi konusunda, Avrupa bölgesinde İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN BİR RAPOR yayınladı. Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarı ele alınıyor. Rapora göre, Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek." açıklamasında bulundu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.