  • BIST 94.666
  • Altın 360,731
  • Dolar 6,7676
  • Euro 7,3572
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Bakan Koca duyurdu: 1846 hastamız iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 4117 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 87 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 38 bin 226'ya, can kaybının 812'ye, iyileşen hasta sayısının 1846'ya ulaştığı açıklandı.
Bakan Koca duyurdu: 1846 hastamız iyileşti

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 24 bin 900 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 87 hasta vefat etti, 264 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 247 bin 768, toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam vefat sayısı 812, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1492, toplam entübe hasta sayısı 995, toplam iyileşen hasta sayısı 1846 oldu.

"Başarımız izolasyona bağlı" 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hastalardan 264'ünün daha iyileştiğine işaret ederek, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs tedavisi biten hastalar taburcu ediliyor07 Nisan 2020 Salı 15:16
  • Doğu Akdeniz'in sağlık üssü: Mersin Şehir Hastanesi07 Nisan 2020 Salı 13:22
  • Korona virüse yakalanan testi pozitif çıkan Türk ünlüler kimler?06 Nisan 2020 Pazartesi 20:10
  • En ölümcül salgın hastalıklar06 Nisan 2020 Pazartesi 13:42
  • Siirt Sağlık Müdürü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı06 Nisan 2020 Pazartesi 09:53
  • "İmmün plazma" tedavisi nedir? Bağış süreci nasıl işleyecek? Aferez işlemi nasıl yapılır?04 Nisan 2020 Cumartesi 11:49
  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bilim Kurulunun önerilerine uyulmalı03 Nisan 2020 Cuma 16:10
  • Alkışlar ile taburcu oldular: Kovid-19'u yendiler03 Nisan 2020 Cuma 15:55
  • Plazma nakli nedir?03 Nisan 2020 Cuma 15:18
  • Şehir Hastanelerinin yatak kapasiteleri, Şehir Hastaneleri yatak kapasitesi kaç?03 Nisan 2020 Cuma 13:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti