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Bakan Koca duyurdu: Gözaltına alındı!

Didim'de doktora saldıran Tahir D. ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılmış, bu durum tepki çekmişti. Bakan Koca, son açıklamasında Tahir D.'nin yeni deliller üzerine yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Koca duyurdu: Gözaltına alındı!

18 Aralık Cumartesi gecesi Didim'de alkollü olarak araç kullanırken yakalanan ve ekiplere mukavemette bulunan şahıs, emniyet güçlerince rapor için Didim Devlet Hastanesi'ne getirilmişti. Alkollü T.D., yanına yaklaşan Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç'a kafa atmış; doktorun kaşına 5 dikiş atılmıştı. Saldırgan ise mahkemece ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

BAKAN KOCA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tahir D.'nin doktor Doğancan Kılıç'a saldırmasıyla ilgili, "Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

"YENİ DELİLLER ÜZERİNE YAKALANDI"

Koca'nın yaptığı yeni açıklamada ise şahsın tekrar gözaltına alındığı bilgisi yer aldı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yakalanarak gözaltına alındı. Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'na teşekkür ediyoruz" dedi.

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