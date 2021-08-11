Bakan Koca duyurdu: Sonuca yaklaşıyoruz! İl sayısı 17'ye ulaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il sonuçlara yaklaşıldğını belirterek, düşük riskli il sayısının 17'ye ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılanmayla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Koca, düşük riskli il sayısının 17'ye ulaştığını açıkladı.

KOCA: 65 ŞEHRİMİZE SEVGİLER

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Düşük riskli il sayımız 17’ye ulaştı. İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Covid-19’a karşı Mavi bir Türkiye haritası! İlk doz aşıları yaptırarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandıralım. 64 ŞEHRİMİZE SEVGİLER.'' ifadelerine ter verdi.

BARTIN VE BURDUR DA MAVİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın ve Burdur'un mavi kategoriyue yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca açıklamasında, ''BARTIN VE BURDUR DA MAVİ 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olma oranı bu iki ilde de %75’in üstüne çıktı. Sakinlerini kutluyoruz. İkinci doz aşıları da artırarak masmavi olalım.'' ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 1 milyon 434 bin 181 doz koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün de az değiliz! Toplam doz sayısı 1 milyon 434 bin 181. 410 bin 98 kişi karar verip ilk doz aşısını oldu. 812 bin 852 kişi zamanı gelen 2'nci doz aşısını, 211 bin 231 kişi ise yaş ve kronik hastalık sebebiyle yapılmasında yarar görülen 3'üncü doz aşısını yaptırdı. Yarın daha da fazla olalım" dedi.