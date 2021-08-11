  • BIST 1.438,820
  • Altın 478,49
  • Dolar 8,6100
  • Euro 10,0750
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 20 °C
»

Bakan Koca duyurdu: Sonuca yaklaşıyoruz! İl sayısı 17'ye ulaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il sonuçlara yaklaşıldğını belirterek, düşük riskli il sayısının 17'ye ulaştığını açıkladı.
Bakan Koca duyurdu: Sonuca yaklaşıyoruz! İl sayısı 17'ye ulaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılanmayla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Koca,  düşük riskli il sayısının 17'ye ulaştığını açıkladı.

KOCA: 65 ŞEHRİMİZE SEVGİLER

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Düşük riskli il sayımız 17’ye ulaştı. İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Covid-19’a karşı Mavi bir Türkiye haritası! İlk doz aşıları yaptırarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandıralım. 64 ŞEHRİMİZE SEVGİLER.'' ifadelerine ter verdi.

BARTIN VE BURDUR DA MAVİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın ve Burdur'un mavi kategoriyue yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca açıklamasında, ''BARTIN VE BURDUR DA MAVİ 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olma oranı bu iki ilde de %75’in üstüne çıktı. Sakinlerini kutluyoruz. İkinci doz aşıları da artırarak masmavi olalım.'' ifadelerine yer verdi.

Sağlık  Bakanı Fahrettin Koca, bugün 1 milyon 434 bin 181 doz koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün de az değiliz! Toplam doz sayısı 1 milyon 434 bin 181. 410 bin 98 kişi karar verip ilk doz aşısını oldu. 812 bin 852 kişi zamanı gelen 2'nci doz aşısını, 211 bin 231 kişi ise yaş ve kronik hastalık sebebiyle yapılmasında yarar görülen 3'üncü doz aşısını yaptırdı. Yarın daha da fazla olalım" dedi.

z-001.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca'dan Hakkari'ye 'aşı' teşekkürü09 Ağustos 2021 Pazartesi 15:33
  • Sağlıklı karaciğer için bu 10 kurala dikkat09 Ağustos 2021 Pazartesi 13:20
  • 'Vakaların daha fazla artmamasının temel nedeni aşı'09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:46
  • Gebelikte tiroid bebeğin beyin gelişimini olumsuz etkileyebilir09 Ağustos 2021 Pazartesi 10:14
  • Reflüden korunmak için ev yapımı içecekler tüketin08 Ağustos 2021 Pazar 12:41
  • Delta varyantı tedavisi gören Ezgi, bebeğini ilk kez tabletten izledi08 Ağustos 2021 Pazar 11:04
  • Kahve tüketimi 10 yılda 3 kattan fazla arttı08 Ağustos 2021 Pazar 10:51
  • Böbrek taşı birçok hastalığın habercisi olabilir08 Ağustos 2021 Pazar 09:54
  • Küresel diş hekimliği uygulamalarını yerinde gözlemleyecekler06 Ağustos 2021 Cuma 12:34
  • Bakan Koca: 75 Milyon Doz aşı yapıldı06 Ağustos 2021 Cuma 11:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti