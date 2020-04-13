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Bakan Koca güncel verileri paylaştı: 13 nisanda kaç vaka var? Kaç test yapıldı? Kaç ölüm var? Toplam kaç vaka oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Nisan günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu.
Bakan Koca güncel verileri paylaştı: 13 nisanda kaç vaka var? Kaç test yapıldı? Kaç ölüm var? Toplam kaç vaka oldu?

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 61 bin 49, can kaybının ise 1296 olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 511 kişi daha taburcu edilerek toplam sayının 3 bin 957 olduğu belirtildi.

"İyileşen hasta sayımız artıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır." dedi.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor." ifadesini kullandı.

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