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Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (corona virüs) nedeniyle son 24 saatte 44 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybı sayısının 4 bin 140'a yükseldiğini açıkladı.
Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, her akşam olduğu gibi bu akşamda Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri kamuoyuna duyurdu.

VEFAT SAYISI 4 BİN 140'A YÜKSELDİ

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 44 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 4 bin 140'a yükseldi. Bin 368 kişiye daha koronaviüs tanısı konmasıyla birliktede toplam vaka sayısı 149 bin 435 oldu.
 

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35 BİNİ AŞKIN TEST YAPILDI

Son 24 saatte yapılan test sayısı 35 bin 369 olurken toplam test sayısı ise 1 milyon 624 bin 994'e yükseldi.

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI 110 BİNE YAKLAŞTI

Bugün bin 825 hastanın daha iyileşmesiyle toplam iyileşen hasta sayısı 109 bin 962 oldu. 914 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken 468 hasta solunum cihazına bağlı durumda.

'YENİ VAKA SAYISINDA BEKLENEN DÜZEYDE BİR DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞTİ'

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs vakalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Koca, "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım" ifadelerini kullandı.

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