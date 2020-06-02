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Bakan Koca, hayatını kaybeden Tuğba hemşireyi andı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun süredir koronavirüse karşı yaşam mücadelesi veren hemşire Tuğba Kuşdemir'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakan Koca, hayatını kaybeden Tuğba hemşireyi andı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronovirüse yakalanan ve 2015 yılında kanseri yenen hemşire Tuğba Kuşdemir'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

KANSERİ YENDİ, KORONAYA YENİLDİ

Bakan Koca, "Hemşire Tuğba Kuşdemir, 1985 doğumlu iki çocuk annesiydi. Manisa ve Bandırma Halk Sağlığı Merkezlerinde, Bandırma Devlet Hastanesinde görev yaptı. 2015'te yakalandığı kanseri yenmişti. Görevi sırasında yakalandığı koronavirüs sebebiyle vefat etti. Mücadelesi için minnettarız." İfadelerini kullandı.

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