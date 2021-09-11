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Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı

28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de paylaştı.
Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs sayılarına ilişkin önemli açıklamada bulundu. Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını duyurdu. İstanbul'da 100 bin kişinin 156'sında, Ankara'da 242, İzmir'de 45, Bayburt'ta 507'sinde koronavirüse rastlandı.

"EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ..."

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili paylaştı:

Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! 

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SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Öte yandan, Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 35 bin 83 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,54, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 64,38 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 101 milyon 48 bin 667'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 780 bin 742 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Aydın, Balıkesir ve Kırklareli olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Bitlis olarak sıralandı.

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