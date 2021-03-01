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Bakan Koca: İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kısıtlamalarının uygulanmasına illerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığını belirtti.
Bakan Koca: İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz" ifadelerini kullandı.

Buna göre; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Tokat, Amasya, Konya, Aksaray, Adıyaman, Osmaniye, Burdur, Balıkesir, Sakarya ve Edirne kırmızı renk ile çok yüksek riskli kategordide yer aldı. İstanbul ve İzmir turuncu renk ile yüksek riskli sınıfta bulunurken, Ankara ise sarı renk ile orta riskli iller arasında yer aldı.​

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