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Bakan Koca: Kaçınılmaz görünen tedbirler ve yeni mücadele stratejisini ele aldık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yapılan son durum toplantısında, hasta yükü, temaslı takibi, tedbirler ve yeni stratejilerin ele alındığını açıkladı.
Bakan Koca: Kaçınılmaz görünen tedbirler ve yeni mücadele stratejisini ele aldık

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen toplantıya ilişkin bilgi verdi. Bakan Koca, açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

"İstanbul'da son durum toplantısı: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bakan yardımcılarım, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, artan hasta yükümüzü, temaslı takibini, kaçınılmaz görünen tedbirleri ve yeni mücadele stratejisini ele aldık."

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