Bakan Koca koronavirüs aşısında uygulanan dozu açıkladı: 80 milyonu geçti

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı yapılan toplam aşı sayısı 80 milyonu aştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
"Covid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 Milyonu geçti."
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı yapılan toplam aşı sayısı 80 milyonu aştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
"Covid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 Milyonu geçti."
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