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Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, 1 Kasım tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 123 bin 343 olurken, hasta sayısı 2 bin 106 olarak açıklandı. Bugün 74 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Son 24 saatte bin 515 hasta ise iyileşti.
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 123 bin 343 testten 2 bin 106 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 74 kişi ile toplam can kaybı 10 bin 326'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 123 bin 343 testten 2 bin 106 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybederken, 1515 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 14 milyon 125 bin 157, toplam hasta sayısı 377 bin 473, toplam vefat sayısı 10 bin 326, toplam ağır hasta sayısı 2177, toplam iyileşen hasta sayısı 325 bin 486 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5.0, yatak doluluk oranı yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67.1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33.4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99.7 olarak belirlendi.



'AĞIR HASTA SAYISINI DÜŞÜRMEK ZORUNDAYIZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 2106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun" değerlendirmesinde bulundu.

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