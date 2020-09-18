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Bakan Koca: Koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz

Sağlık Bakanı Koca, "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her alanında eşit olmadığını biliyoruz." dedi.
Bakan Koca: Koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valiliğinde yaptığı açıklamada, "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her alanında eşit olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı. 

"İzmir'de zatürre oranı yüzde 8,2'den 4,9'a kadar düştü"
İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışına şahit olduklarını belirten Koca, "Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını ve son bir haftada vaka artışının yüzde 10'lara kadar gerilediğini söylemek istiyorum. Bir hafta on gün sonra daha stabil döneme, daha sonra da düşüşe geçmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, "Bizleri sevindiren diğer bir gösterge, son dönemde İzmir'de zatürre oranı yüzde 8,2'den 4,9'a kadar düştü. Yani yüzde 40 düşüş sağlandı. Hastane yatışlarında da bu anlamda stabil bir döneme girdiğimizi söylemek istiyorum." dedi.

"Türkiye genelinde temaslıların taraması yani filyasyon, ortalama 15 saat içinde yapılıyor. İzmir'de ise bu şu an 19 saat. Bunu önce Türkiye ortalamasına daha sonra 12 saate çekmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullanan Bakan Koca, konuşmasında şunları kaydetti:

"Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş maalesef ağır hastalarımızın ve vefatların da artışına sebep oluyor. Unutulan tedbirler hepimize acı yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde bu tabloları görüyoruz. İzmir başta olmak üzere bölgeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkıya sarılmaya davet ediyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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