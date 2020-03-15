Bakan Koca: Koronavirüs şüphesi bulunanlar hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs şüphesi bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır
Sağlık Bakanı Koca, umreden dönen vatandaşların karantina sürecine ilişkin, "Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde tavizsiz olalım." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönen vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.
Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcuların, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirildiğini bildiren Bakan Koca, "Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde tavizsiz olalım." dedi.
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