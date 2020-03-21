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Bakan Koca koronavirüsten ölenlerin sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı

Sağlık Bakan Koca. " Son 24 saatte hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımzdan 12'sini kaybettik Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var." dedi.
Bakan Koca koronavirüsten ölenlerin sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var." dedi.

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Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, "Son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor." bilgisini paylaştı.

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